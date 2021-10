BH pede mais R$ 39 milhões ao Governo de Minas para Tereza Cristina

Em fevereiro deste ano, asfalto de trecho da Tereza Cristina foi danificado após chuvas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Para tentar acabar de uma vez com todas com as enchentes e alagamentos na Avenida Tereza Cristina, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pediu ao Estado mais R$ 39 milhões além de R$ 62 milhões previstos anteriormente. Esse foi o resultado da reunião do Comitê Especial para Ações Estruturantes de Combate a Enchentes, que reúne as duas prefeituras e a administração estadual.





Além dos R$ 62 milhões, o Governo de Minas destinou R$ 98 milhões a Contagem para resolver as inundações da Tereza Cristina, o que totaliza R$ 160 milhões. Um dos principais objetivos do encontro, realizado nessa terça-feira (19/10), é justamente encerrar com os recorrentes transtornos que duram, pelo menos, desde 1920. Inclusive, entenda por qual motivo a avenida é palco constante de alagamentos quando há chuvas

Dos R$ 298 milhões anunciados por Zema, R$ 160 milhões haviam sido distribuídos entre BH e Contagem, como detalhado no início desta reportagem. O restante - R$ 138 milhões - serviria para as desapropriações necessárias para alargamento dos córregos e obras para evitar as enchentes.

A prefeitura da capital pediu dinheiro a mais, já que, segundo os dados apresentados, as obras vão ficar em R$ 101 milhões - R$ 39 milhões além dos R$ 62 milhões estimados anteriormente.

Uma nova reunião foi marcada nos próximos dias para que o Estado informe a possibilidade ou não de suplementação. O encontro vai acontecer em Contagem.

Reunião na sede do DER em Belo Horizonte: capital pede mais dinheiro para obras, enquanto Contagem aguarda liberação da verba (foto: Luci Sallum/Prefeitura de Contagem)

Solução à vista?

Técnicos do Governo de Minas avaliam se é possível reduzir a quantia prevista inicialmente para as desapropriações, de R$ 138 milhões, para dar o dinheiro a Belo Horizonte, ou se há a necessidade de pedir mais verba do acordo da Vale.

Fontes que acompanham o desenrolar do Comitê apontaram à reportagem que é provável que o valor seja destinado para BH, sem precisar de uma solicitação a mais, já que isso poderia atrasar muito mais o cronograma de projetos e o próprio andamento do trabalho - que ainda não tem data para começar, mas que precisa ser feito o quanto antes.