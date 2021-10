Polícia fecha baile funk clandestino que era promovido por adolescente

Armas de fogo, drogas, dinheiro e celulares foram apreendidos pela PM (foto: PMMG/Divulgação) Um baile funk realizado no Córrego da Varginha, zona rural de Caratinga, motivou o envio de 62 denúncias para a Polícia Militar, feitas por pessoas incomodadas com o barulho e a aglomeração no local. O evento não tinha alvará temporário e foi considerado clandestino pela PM, que foi até o local comprovar as denúncias.

Com as denúncias, consideradas graves pela PM, os militares do Tático Móvel, juntamente com o coordenador do turno de policiamento, se deslocaram até o local da festa. No baile, ao avistarem as viaturas da polícia chegando, vários homens saíram em disparada pelos fundos do sítio Santa Maria, entrando em uma mata fechada.

O fato curioso é que o evento era promovido por um adolescente, que foi apreendido pelos militares, que permaneceram no local até o raiar do dia para fazer uma varredura minuciosa no sítio.

Nesta varredura, os militares apreenderam 3 armas de fogo, drogas, dinheiro e um homem que havia entrado na mata fechada. Esse homem pensou que a polícia tinha ido embora e voltou para recuperar sua arma. Surpreendido pelos policiais, foi preso.

O homem e o adolescente foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, que também recebeu os objetos apreendidos pela PM. Entre esses objetos estavam 2 revólveres calibre 38, 1 garrucha calibre 38, 12 munições intactas, 17 invólucros de cocaína, 15 pinos de cocaína, R$ 745 em dinheiro e 2 celulares.