Homem sai para beber com ex e tenta matá-la em Minas

Mulher vítima de tentativa de feminicídio na Lagoa Paulino, em Sete Lagoas (MG) (foto: Reprodução/WhatsApp)

A Polícia Militar prendeu, na noite desse domingo (17/10), um homem de 34 anos acusado de tentativa de feminicídio em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. De acordo com a corporação, o crime foi contra a ex-esposa do suspeito, de 39.O fato aconteceu na Avenida Coronel Altíno França, no Centro de Sete Lagoas, segundo a PM. O homem tentou enforcar a vítima e a jogou dentro da Lagoa Paulino, já que a mulher não sabe nadar.De acordo com a polícia, a mulher contou que saiu para beber com o ex em um bar. Lá, ele teve uma crise de ciúmes e começou a discutir com ela.Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, então, decidiu ir embora. Dentro do carro, o ex tentou enforca-la pela primeira vez. Depois, parou o carro perto da lagoa e voltou a agredi-la, antes de a empurrar em direção à lagoa.A polícia procurou pelo homem e o encontrou na casa da vítima. Ele permaneceu calado, mas foi detido em flagrante.Já a mulher foi levada a uma delegacia da Polícia Civil. Ela já estava na unidade quando desistiu de representar contra o ex.No entanto, a PM ressalta que a vítima pode prestar queixa posteriormente, sem a presença dos militares.