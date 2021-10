Bombeiros de Minas e outros estados participam de simulado de acidente

“Dentre os treinamentos, os militares executarão oficinas de estabilização veicular, retirada de vítima em diferentes ângulos com imobilização da coluna cervical, desencarceramento com a utilização de ferramentas de corte e expansão e atendimento pré-hospitalar. Neste último, a guarnição presta os primeiros socorros nos momentos iniciais quando da chegada no local da ocorrência e, posteriormente, o encaminhamento da vítima para atendimento de uma equipe médica”, informa a corporação.



As atividades também buscam melhorar o tempo de resposta em salvamento e a integração entre as equipes aéreas e terrestres, uma vez que muitos acidentes ocorrem em trechos de difícil acesso.



O simulado realizado hoje acompanhou desde a chegada das guarnições até o encerramento da ocorrência, além do empenho de uma aeronave do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) para levar a vítima até um hospital.