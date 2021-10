Bebê foi encaminhado ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, em BH, respirando com dificuldade. Criança foi atendida e passa bem.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a criança foi levada pela mãe ao posto policial situado no KM 17 da MG-010. Ela pediu ajuda aos militares, pois o recém-nascido respirava com dificuldade.Os agentes então encaminharam mãe e filho ao Hospital Risoleta Toletino Neves, em Venda Nova, onde o bebê recebeu atendimento.