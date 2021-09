Quarto de bebê pega fogo após curto-circuito em Betim, na Grande BH

Bombeiros foram acionados para combater fogo em apartamento em Betim, na Grande BH. Foto ilustrativa (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)









Ao todo, os bombeiros utilizaram 500 litros de água para extinguir as chamas. Os militares confirmaram que o incêndio foi provocado por um curto-circuito.





Apesar de o fogo ter atingido o apartamento, que fica no 5º andar, a estrutura do prédio não foi comprometida. Com isso, a evacuação dos moradores não foi necessária.

Uma família de Betim, na Grande BH, levou um enorme susto na manhã deste sábado (25/9). Isso porque o quarto de um bebê de apenas 1 ano pegou fogo após um curto-circuito. Militares do Corpo de Bombeiros tiveram que ser acionados para extinguir as chamas do apartamento, localizado no Bairro Vila Verde.