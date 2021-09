Chuva? Veja a previsão do tempo para Belo Horizonte neste domingo (26/9)

Mesmo com a chuva, o calor típico da estação vai continuar prevalecendo (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A press) Belo Horizonte tem previsão de chuva para a noite deste sábado (25/9), informa o meteorologista Ruibran dos Reis, da Climatempo. Segundo o especialista, a capital mineira não tem águas significativas desde 1 de junho, portanto há quase quatro meses. Para o domingo (26), também há previsão de pancadas na parte da tarde.









Neste sábado, choveu no Triângulo Mineiro, com destaque para Uberlândia, e municípios do Alto Paranaíba, a exemplo de São Gotardo. Com a chegada da chuva, houve aumento na umidade relativa do ar e também de esperança para o combate aos incêndios florestais que dominam várias regiões do estado.

TEMPERATURA

Mesmo com a chuva, o calor típico da estação vai continuar prevalecendo. A previsão para o domingo é de 31 graus, mais elevada do que a registrada neste sábado em BH (28,3).