Aulas presenciais são suspensas em cidade de Minas depois de surto de COVID

Piracema registrou surto de COVID nas duas últimas semanas, resultando na suspensão das aulas presenciais (foto: Divulgação Prefeitura de Piracema) O aumento de casos de COVID-19 em Piracema, cidade do Centro Oeste de Minas Gerais, nas duas últimas semanas, fez a prefeitura decretar a suspensão das aulas presenciais por 14 dias em toda a rede de ensino da cidade.

Já havia sido feita a suspensão de turmas isoladas nas escolas e, com o resultado desta sexta-feira, 24/09, fechando a semana com 31 novos casos em uma cidade de pouco mais de seis mil habitantes, a prefeitura optou pela suspensão das aulas em toda a rede de ensino, que é composta por uma escola estadual e três escolas municipais.

Os casos foram registrados em alunos, professores, pais de alunos e também em pessoas que trabalham em linhas de ônibus, dificultando o rastreamento de contatos dos pacientes com outras pessoas.

A realização de uma festa particular na cidade, que contou com participação de centenas de pessoas, inclusive de outros locais, foi apontada extraoficialmente como uma das causas para o surto da doença nas duas últimas semanas.

Até então, Piracema estava acompanhando a tendência de queda nos números da doença de toda a região, sendo o último registro maior de casos tendo acontecido somente em 18 de agosto, quando seis pessoas tiveram a confirmação de COVID por meio de exames.

As aulas presenciais foram suspensas por 14 dias em todas as escolas do município (foto: Reprodução Instagram Prefeitura de Piracema)

Bares

Apostando na volta à normalidade, na quarta-feira da semana passada (15/09), o comitê de Enfrentamento à COVID de Piracema divulgou determinação permitindo que os bares, restaurantes e lanchonetes ficassem abertos até 2h da manhã, porém sem realização de shows. Não há na divulgação informação sobre necessidade de uso de mascaras ou distanciamento mínimo entre as mesas, nem mesmo sobre capacidade máxima de lotação.

De acordo com a vice-prefeita da cidade, Ana Bruna Grecco, a determinação de manter os bares abertos até as 2h da manhã foi tomada para evitar aglomeração de pessoas na praça principal da cidade.

"Piracema é a única cidade da região que está proibindo shows em bares.

Com os shows, as pessoas aglomeram mais. Já o funcionamento até as 2h da manhã, a comissão entendeu que evitaria aglomeração na praça, porque quando fechavam os bares as pessoas iam para a praça e ficavam aglomeradas lá, com os bares abertos até mais tarde isso não acontece", explicou a vice-prefeita.

As determinações podem mudar dependendo da reunião do Comitê de Enfrentamento à COVID, que acontece todas às terças-feiras. "Vamos avaliar a situação de nossa cidade, seguindo os protocolos do Minas Consciente e também com a situação da microrregião, que é Itaúna. A cada semana vamos avaliando os casos e a situação da cidade, então somente depois da reunião do comitê na terça-feira teremos novas determinações para enfrentar a doença", completa Ana Bruna Grecco.

Uma resoução permitiu bares, restaurantes e lanchonetes abertos até 2h da manhã para evitar aglomeração de pessoas na praça (foto: Reprodução Redes Sociais Prefeitura de Piracema)

Dados

Piracema tem 20 óbitos causados por COVID-19 e no dia 23/09 encerrou a primeira fase de vacinação na população acima de 18 anos. De acordo com a gestão municipal, mais de 53% da população adulta já está imunizada com as duas doses das vacinas contra a doença.