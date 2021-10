Frente fria que avança pelo oceano deixa clima mais instável em Minas

Clima em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A 'gangorra' do clima segue atuante em Minas Gerais. Nesta quinta-feira (14/10), enquanto as temperaturas continuam em ligeira elevação e Belo Horizonte pode chegar aos 30°C, chuvas devem ser registradas em áreas isoladas do estado. Na capital, há chance de chover a partir de sexta-feira (15).

A meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, explica esta mudança repentina nas temperaturas: “Uma frente fria vinda do Sul do país está avançando pelo oceano e esta movimentação causa instabilidade no clima aqui para Minas Gerais”.

“A previsão é de que esta instabilidade se inicie nesta sexta (15/10). Com isso, haverá queda nas temperaturas e aumento da possibilidade de chuvas, até domingo (17/10)”, afirma Anete Fernandes.

Nesta quinta-feira (14/10), as chuvas devem ocorrer nas regiões Norte, Noroeste, Central e Triângulo Mineiro.

Em BH, a temperatura mínima foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, com 16,2°C, e a máxima deve chegar aos 30°C à tarde.

Em Monte Verde, no Sul de Minas, foi identificada a menor temperatura do estado nesta quinta, com 9,3°C. Já no Norte de Minas, a máxima deve bater os 36°C até o fim do dia.

O Inmet ainda explica que o aumento e a constância das chuvas aliviou o tempo seco. Assim, os índices de umidade agora estão acima de 30% na maioria das regiões do estado.





