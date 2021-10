Rodovias de Minas registram 226 acidentes e 19 mortes no feriadão

Mais de 200 acidentes são registrados nas estradas mineiras no feriado prolongado (foto: Marcos Vieira/E.M/D.A Press) A Polícia Militar Rodoviária (PMRV) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgaram nesta quarta-feira (13/10) o balanço final das operações realizadas no final de semana prolongado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. O total de acidentes representa uma redução de 35% dos registros, no mesmo período, em relação a 2020.









Os números mostram, ainda, que o total de acidentes sem vítimas fatais foi de 165, e que nestes, 218 pessoas ficaram feridas. Houve, no entanto, uma redução de seis acidentes no mesmo período de 2020.





Polícia Militar Rodoviária





Os números nos 30 mil quilômetros de rodovias fiscalizadas pela Polícia Rodoviária são expressivos. O total de veículos roubados recuperados foi de 543.





Nas 4.048 abordagens realizadas, 21.292 pessoas foram fiscalizadas. Desse total, 177 motoristas foram flagrados embriagados, sendo 124 nos trechos da PMRv e 53 nos da PRF.





Multas aplicadas





Ao longo do feriado, foram aplicadas 459 multas por ultrapassagens proibidas nas estradas mineiras e outras 674 por condutor sem cinto de segurança. Quanto aos passageiros sem cinto, foram registrados 196 multas e 42 por crianças sem cadeirinha.





Já multas por embriaguez, foram registradas 53 no total. Destas, quatro condutores foram presos. Segundo a PRF, foram fiscalizados 11.929 veículos entre os dias 8 e 12 de outubro.





Acidentes com mortes nas rodovias





De acordo com o levantamento, a rodovia mais violenta do feriado foi a BR-040, com 7 mortes. Entre os acidentes com vítimas fatais na rodovia, foram registrados um atropelamento de pedestre, um tombamento de ônibus, uma colisão entre dois veículos e uma van. Além de uma colisão transversal, entre um carro e uma moto.





Na BR-381, foram atendidos dois chamados de acidentes. Um deles, uma colisão frontal entre dois carros e um caminhão resultou na morte de uma pessoa.