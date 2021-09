Balanço da PMRv aponta queda em mortes em acidentes rodoviários em Minas

Operações da PMRv registraram queda nos índices (foto: Policia Militar Rodoviaria (PMRv) / Divulgacao)

Mês a mês, no ano de 2021, o número de acidentes com vítimas fatais vem apresentando reduções, segundo dados da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). No primeiro semestre, foram 4% a menos de acidentes que em 2020. Em julho, a redução foi de 10%, em relação a igual período. Agora, em agosto, os números mostram uma queda de 6,5%.

Outros números, segundo o tenente coronel Fábio Almeida, comandante da PMRv, são também animadores. “Crescemos 63% na apreensão de armas de fogo, aumentamos em 18% o total de prisões, sendo que foram presos 184 fugitivos da Justiça, total que corresponde a 13% em relação a agosto de 2020.”

No total, nos 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e três mil federais que são responsabilidade da PMRv, foram realizadas 6.795 operações, sendo um total de 299 dentro da lei seca. Foram vistoriados 160 mil veículos, e destes, 1.970 foram recolhidos, por irregularidades na documentação. Um total de 323 veículos clonados e com documentos falsos foram recuperados.

O comandante diz que outros números significativos são com relação ao combate ao tráfico de drogas, com 647 flagrantes de uso e porte de drogas. “Foram 103 registros de tráfico de drogas, o que representa um aumento de 63%”.

Foram registrados ainda 844 flagrantes de embriaguez e 2.575 carteiras de habilitação vencidas foram recolhidas.