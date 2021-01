Volta para casa tem trânsito carregado nas rodovias mineiras

Volta para casa é com trânsito lento na BR-381 em Sabará (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

As polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária monitoram a volta para casa após o feriado prolongado do réveillon em Minas Gerais neste domingo (03/01). Apesar de não existir registro de acidentes graves até por volta das 17h, o fluxo de veículos é lento nos principais corredores em direção a Belo Horizonte.

Na BR-381, o trânsito é intenso na altura de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, segundo a PRF.

O maior problema nesta rodovia acontece no Sul de Minas. Em Cambuí, altura do KM 894,no sentido São Paulo inicialmente. Depois, toda a pista foi fechada. A limitação durou cerca de uma hora.

O problema só foi resolvido por volta das 16h20. Segundo a Arteris Fernão Dias, a concessionária responsável pelo trecho da rodovia, houve registro de engarrafamento de 5,5 quilômetros no local.

Ainda no Sul de Minas, em Extrema e Campanha, pequenos acidentes causaram problemas na 381. O Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado, mas houve lentidão nas alturas dos Kms 949 (Extrema) e 769 (Campanha).

Agentes da PRF multaram oito veículos em sequência na 381 (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Ainda na 381, em Sabará, na Grande BH, agentes multaram oito veículos em sequência por tráfego no acostamento. Outros motoristas aplaudiram a ação da PRF.

Além disso, no mesmo trecho, agentes da polícia se depararam com um carro em alta velocidade no acostamento. Tratava-se de uma grávida em trabalho de parto.

Por isso, a PRF escoltou o carro até uma viatura da PM, que deu sequência à proteção até o hospital mais próximo.

Já na BR-040, corredor que liga BH ao Rio de Janeiro, há trânsito lento em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte.

Por volta das 16h20, o engarrafamento era de 18 quilômetros na região próxima ao acesso à cidade de Esmeraldas (MG-432).

Interdição

Na rodovia MG-050, que liga BH a São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, o trânsito foi completamente interditado nos dois sentidos no Km 92, em Itaúna, Região Central do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, se trata de um feminicídio cometido por um policial militar. Ele matou sua companheira e tirou sua própria vida na sequência.

A ocorrência ainda está em andamento no local.

Por isso, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) indica ao motorista uma rota alternativa. Quem vai para Belo Horizonte deve acessar a BR-494 em Divinópolis (Centro-Oeste do estado) e depois pegar a BR-381 ou a 262.

Já quem se desloca para Divinópolis deve pegar a MG-431 no sentido Itatiaiuçu, retornando para a BR-494 em Oliveira, para, depois, voltar à MG-050.