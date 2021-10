Fiéis participam, na Grande BH, das homenagens a Nossa Senhora Aparecida

Arcebispo dom Walmor vai celebrar, nesta terça-feira (12/10), missa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, celebra missa, na manhã de terça-feira (12), no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Bairro Novo Eldorado, em Contagem, na Grande BH.