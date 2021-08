Missa celebrada por dom Walmor encerra homenagens a Padre Eustáquio

Celebração ao dia do Beato Padre Eustáquio reuniu fiéis em missa presidida por dom Walmor Oliveira (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) A segunda-feira (30/8), assim como no último fim de semana, foi de homenagens ao dia do Beato Padre Eustáquio. Durante o dia, os fiéis puderam visitar o memorial dedicado ao religioso holandês, respeitando todos os protocolos de distanciamento. Carros que passaram na porta da igreja onde Padre Eustáquio está enterrado também receberam bênçãos. A programação foi encerrada com uma missa presidida pelo arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira.









Alguns fiéis acompanharam a missa do lado de fora da Igreja Padre Eustáquio (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Dom Walmor, durante a missa, enalteceu a figura de Padre Eustáquio, que faleceu em 1943 e foi beatificado há 15 anos, em uma cerimônia histórica realizada no Mineirão. O arcebispo metropolitano de BH disse que a população precisa olhar para figuras admiráveis, como o religioso holandês, por inspiração.





"É voltar o nosso olhar para uma figura admirável. Nós estamos em um tempo que precisamos voltar nosso olhar para figuras admiráveis, porque precisamos de inspiração. Não podemos correr o risco e nos deixar arrastar por figuras que não inspiram amor, cordialidade, paz e compreensão. Por isso, celebrar a festa do Bem-Aventurado Padre Eustáquio, para todos nós, significa contemplar uma figura que nos inspira", disse.





O arcebispo também destacou palavras de esperança, que a população seja missionária da saúde e da paz, lema de Padre Eustáquio. Dom Walmor disse que todos podem levar o otimismo para quem precisa de um alento na vida, principalmente em tempos de COVID-19.





"A gente sabe que uma palavra pode nos levantar. Quando alguém diz alguma palavra que devolve esperança, aquele coração se ilumina e o caminho se refaz", concluiu.