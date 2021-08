Carreata com imagem de Padre Eustáquio percorre ruas de BH neste domingo

Quem não pôde acompanhar o cortejo montou um altar na porta de casa (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press) A tarde deste domingo (29/8) foi de pedidos de saúde, confraternização pela fé e muitas homenagens ao Beato Padre Eustáquio, que tem seu dia celebrado amanhã (30). Às 14h, teve início a procissão motorizada com a imagem, em caminhão, saindo do Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz e percorrendo as ruas do Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte. As festividades deste ano marcam também os 15 anos de beatificação, cerimônia ocorrida no estádio do Mineirão, na Região da Pampulha, na capital.

Quem não pôde acompanhar o cortejo montou um altar na porta de casa, a exemplo da aposentada Rita de Souza Silva, de 68, residente na Rua Riachuelo. “Estou abençoada com a passagem da imagem. A devoção a Padre Eustáquio é herança de família, veio da minha mãe e transmito a filhos e netos. Peço saúde e paz, que são as palavras que simbolizam o beato, e realmente é o que mais precisamos hoje”, afirmou Rita.





GRAÇAS ALCANÇADAS

Em processo de canonização – para o Beato Padre Eustáquio se tornar santo, é necessária a comprovação de mais um milagre –, o religioso holandês (1890-1943) radicado no Brasil, com longo trabalho em Minas, especialmente na capital e regiões do Alto Paranaíba e Triângulo, é alvo de muitas preces e pedidos de graças.





“Temos muitos relato dos devotos. Aguardamos a visita a Belo Horizonte do postulador-geral da causa de canonização, que virá do Vaticano para mais investigações. Com a pandemia, a viagem ainda não foi possível”, disse o padre Vinícius Maciel, que é vice-postulador da causa, função semelhante ao de “advogado de defesa” da canonização.

ANIVERSÁRIO

Ao conduzir o caminhão com a imagem do Beato Padre Eustáquio, o técnico industrial Irving Frederico Alves Brunhara se mostrou duplamente feliz: “Fico emocionado ao ver as pessoas rezando e acenando nas portas e janelas das casas. Realmente, neste tempo de pandemia, é a igreja indo ao encontro de cada um. Além disso, amanhã (30), é meu aniversário, completo 31 anos no dia de Padre Eustáquio, que tinha grande dedicação aos pobres”.





Acompanhando um trecho da carreata na companhia do sobrinho Pedro Weber Pereira Lemos, de 29, administrador, Lucélia Borges Pereira, de 63, moradora de Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba, mantém, há 41 anos, a visita ao templo dedicado a Padre Eustáquio em BH. “Sempre o chamei de ‘meu padrinho’, pois é meu grande intercessor”, contou Lucélia, que visitará amanhã o memorial. “Tenho essa devoção desde menina, quando visitei Romaria (no Triângulo, local de atuação do padre durante muitos anos) me encantei com sua história”, disse Lucélia

VISITAÇÃO

Na segunda-feira (30), tradicional Dia de Padre Eustáquio, o Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz, mais conhecido como Igreja Padre Eustáquio, ficará aberto para visitação ao memorial (veja a programação). Segundo os organizadores, haverá controle no número de pessoas, aferição de temperatura, higienização dos calçados e das mãos, além da obrigatoriedade do uso da máscara.





FESTA DO BEATO PADRE EUSTÁQUIO





PROGRAMAÇÃO EM BH





SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO





6h – Missa com transmissão pelo Canal Padre Eustáquio no YouTube. Não será permitida a presença de fiéis.





7h às 19h – Visitação presencial (controlada por protocolos sanitários) ao Memorial Padre Eustáquio





19h – Santa Missa de Encerramento presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Walmor Oliveira de Azevedo. Transmissão ao vivo pela TV Pai Eterno e pelo canal Padre Eustáquio, no YouTube. Não será permitida a presença de fiéis.