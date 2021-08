Mulher é encontrada morta em BH após registrar ameaças do ex-companheiro

A causa da morte será definida após autópsia (foto: PCMG/Divulgação)

O corpo de uma mulher de 37 anos foi encontrado em estado de decomposição e com marcas de violência na tarde de sábado (28/8), no Bairro Maria Getrudes, Região Oeste de BH. Vizinhos acionaram a polícia depois que entraram no imóvel e a encontraram seminua sobre a cama. Ela tinha hematomas no rosto, braços e pulsos.