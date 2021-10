Capela em Carmo do Rio Claro receberá fiéis de Nossa Senhora Aparecida

Igreja centenária de Nossa Senhora Aparecida, em Carmo do Rio Claro, começa a receber a visita de fiéis já nesta segunda-feira (foto: Acervo Paróquia Nossa Senhora do Carmo)



A Capela de Nossa Senhora Aparecida, aos 1.287 metros de altitude da Serra da Tormenta, deve receber centenas de fiéis devotos da santa já a partir desta segunda-feira (11/10), em Carmo do Rio Claro, na Região Sudoeste de Minas.A capela, que fica localizada no topo da Serra da Tormenta, recebe todo dia 12 de outubro devotos de Nossa Senhora Aparecida para pedir ou agradecer graças alcançadas por interseção da santa católica. No ano passado, por causa da pandemia, não houve celebração religiosa. Neste ano, a prefeitura autorizou a subida e descida dos romeiros e a igreja irá celebrar uma missa às 7h.

O movimento, que começa na tarde de hoje, tem o seu ápice com celebração de uma missa, às 7h, pelos padres Michel Pires, Juliano Vasconcelos e Hudson Teixeira. A expectativa é que os padres subam junto com os devotos, sem uma procissão oficial, seguindo o decreto da Diocese de Guaxupé, para evitar qualquer tipo de aglomeração.





Segundo estimativas de Junio César Oliveira Martins, estudioso das histórias de Carmo do Rio Claro, a Capelinha já teve, no dia 12 de outubro, 10 mil romeiros devotos de toda região, que visitavam o local em caravanas de fiéis a pé, vindos de outras cidades. “Este número não é regra, em tempo chuvoso tende a cair”, diz.



Se chover amanhã às 7h, de modo que coloque a vida dos fiéis em risco, a celebração passa para o centro da cidade, na Capela de Nossa Senhora do Carmo.





O rodízio de fiéis para as comemorações em homenagem à santa já começa nesta segunda-feira, dia 11, a partir das 18h, e vai até o início da tarde desta terça-feira (12/11). Durante toda a noite, os peregrinos sobem e descem a Serra da Tormenta ou se unem em oração dentro da capelinha.





“A capela de Nossa Senhora Aparecida, no alto da Serra da Tormenta é mais que um sinal turístico e religioso, é uma presença visível da realidade invisível.É um ligar entre céu e terra.Ao longo destes 100 anos, muitas foram as preces do povo desta região dirigidas a Deus no cume da serra. Quantas alegrias, quantas esperanças depositadas naquele lugar. Celebrar o centenário deste templo e ter a certeza de que o povo se eternizou nas curvas da Tormenta.”, comemorou Junio César Oliveira Martins.