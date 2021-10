COVID: setembro registrou menor número de mortes em MG desde maio de 2020

Segundo a pesquisa, o mês de Abril de 2021 foi o pior desde o começo da pandemia em MG (foto: foto: EM/Diários Associados )

O mês de setembro teve o menor número de mortes por COVID-19 em Minas Gerais. As taxas não ficavam abaixo de mil óbitos desde maio de 2020. O estudo semanal da Universidade Federal de Alfenas (Unifal), publicado na terça-feira (5/10) indicou que, em setembro, foram 884 vidas perdidas.Em maio do ano passado, foram registradas 305 mortes (logo em junho de 2020 o estado havia notificado 1.032 óbitos da doença) – de acordo com a pesquisa, isso é um feito histórico e está totalmente ligado à campanha de vacinação.Outro número importante para a pesquisa é a taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes. No geral, em Minas desde o começo da pandemia, a COVID-19 matou 256 pessoas a cada 100 mil – no mês de setembro de 2021 esse número teve uma baixa, e passou para quatro mortes a cada 100 mil pessoas.O professor e coordenador da pesquisa, Sinezio Inácio da Silva, conta que essas baixas estão totalmente relacionadas à campanha de vacinação."A Delta, entre nós, parece que não fará o mesmo estrago que provocou em Israel e países da Europa. Uma hipótese é que aqui nossa população já tinha sido muito contagiada pela Gama e foi produzida uma imunidade cruzada. Quer dizer, quem foi infectado pela Gama criou anticorpos que também serviram contra a Delta”, explica o professor.Segundo ele, outro fator determinante é que o atraso da vacinação no Brasil fez com que a Delta encontrasse uma população, em geral, com menor decaimento de proteção vacinal. Em Israel e Europa houve menos contato com a Gama e a vacinação começou mais cedo. Por isso, de acordo com o pesquisador, a Delta não chegou a ter espaço para encontrar uma população com proteção menor.“Isso não quer dizer que foi melhor ter atrasado a vacinação por aqui. Esse atraso gerou centenas de milhares de morte evitáveis. Especialmente os mais idosos, que têm decaimento vacinal mais rápido, além dos imunocomprometidos”, diz o pesquisador da Unifal.