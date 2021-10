Ocupação de enfermaria para COVID-19 cai e se aproxima de 10% em Uberaba

Equipe médica do Hospital Regional José Alencar analisa fichas de pacientes com a COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Após registrar seguidas quedas , a taxa de ocupação de enfermaria/COVID em Uberaba chegou a quase 10% nesta segunda-feira (4/10). O índice representa apenas dois pacientes nos hospitais privados e 10 nos públicos. No fim do mês passado, a taxa se aproximou dos 30%.

UTI/COVID

Já a taxa de UTI/COVID no município permanece no mesmo patamar do mês passado, ou seja, em torno de 35%. Segundo o último boletim, desta segunda-feira, há 20 pacientes graves no setor público e 11 no setor privado: 31, no total, em 87 postos ofertados por ambas as redes.

Quanto ao número de óbitos por COVID-19, Uberaba registrou quatro mortes nos quatro primeiros dias deste mês, enquanto, no mesmo período do mês passado, foi anotado o dobro: oito.

Atual boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta segunda-feira (4/10) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Nas últimas 24h, foram registrados apenas 11 novos casos e nenhuma morte na cidade do Triângulo Mineiro. Desde o início da pandemia, foram registrados em Uberaba 42.229 casos positivos da doença, sendo que 1.325 pessoas morreram. Neste momento, há na cidade 1.244 casos ativos da doença.





Vacinação na cidade

Com relação à vacinação, adolescentes de 14 anos sem comorbidades serão imunizados nesta terça-feira (5/10), a exemplo do que já ocorreu hoje. Os idosos com 70 anos ou mais também receberão a dose de reforço.

Segundo o vacinômetro de Uberaba, atualizado nesta segunda-feira (4/10), a cidade já recebeu 441.786 vacinas contra a COVID-19, sendo 384.746 aplicadas da seguinte forma: 1ª dose (244.532); 2º dose (128.899); 3ª dose (3.134) e dose única (8.181).