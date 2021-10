Minas tem recorde de calor ao bater 41ºC e pode ter granizo e chuvas fortes

Temperatura bate recorde em Minas e máxima chega a 41ºC nesta segunda-feira (4/10) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A chuva do final de semana não aliviou o calor para os mineiros. O dia mais quente do ano foi registrado nesta segunda-feira (4/10) no Norte de Minas. Em São Romão, os termômetros chegaram a 41,5ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).