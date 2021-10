Polícia apreende jovem que matou irmão de 12 anos asfixiado em Buritizeiro

Equipe de policiais da delegacia de Buritizeiro tenta descobrir a motivação para o assassinato (foto: PCMG)

A Polícia Civil de Buritizeiro, no Norte de Minas, concluiu as investigações sobre a morte de uma criança, de 12 anos, encontrada dentro de casa. O principal suspeito de autoria do crime, o irmão da vítima, de 17 anos, foi apreendido e responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio duplamente qualificado.

O crime ocorreu na última segunda-feira (27/9). As investigações apontaram que o crime foi cometido por motivo fútil e emprego de asfixia. A autoridade policial responsável pela investigação representou pela internação provisória do adolescente, com a consequente expedição de mandado de busca e apreensão, que também foi cumprido nesta quinta.

A equipe da Delegacia de Polícia Civil de Buritizeiro tomou conhecimento do crime, na manhã do dia 27. Diante das informações, toda equipe passou a averiguar as circunstâncias do caso, se poderia se tratar de morte natural ou violenta. Assim, três dias após a ocorrência, com base nas provas colhidas, o adolescente infrator foi detido e acabou confessando o crime.