Mulher é encontrada morta com sinais de violência em hotel do Centro de BH

Mulher foi encontrada morta em hotel localizado na Rua São Paulo, no Centro de BH (foto: Reprodução/Google Street View)









Eles deram entrada no hotel na tarde dessa terça-feira (20/9). No entanto, funcionários disseram aos militares que viram o homem deixando o estabelecimento nesta manhã e não retornou.





A perícia da Polícia Civil esteve presente no local. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), na Região Oeste de BH.

O corpo de uma mulher de 45 anos foi encontrado com sinais de violência, na tarde desta quarta-feira (29/9), no Centro de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, de 46 anos, e que está foragido até o momento.