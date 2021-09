BH: Adultos de 46 anos recebem a 2º dose nesta quinta (30/9); saiba mais

Pessoas de 46 anos recebem a segunda dose da vacina contra a COVID-19 nesta quinta-feira (30/9) em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

Nesta quinta-feira (30/9), os adultos de 46 anos, sem comorbidades e residentes na capital mineira, recebem a segunda dose do imunizante contra a COVID-19.De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), são dezenas de postos de saúde e pontos de drive-thru disponíveis por toda a cidade.