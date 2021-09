COVID: aplicação da 2ª dose da AstraZeneca é paralisada em Poços de Caldas

A previsão é de que 3.000 imunizantes cheguem a Poços na quarta-feira (29/9). (foto: Prefeitura de Poços de Calds/Reprodução)

A aplicação da 2ª dose da AstraZeneca na população de Poços de Caldas, no Sul de Minas, precisou ser paralisada nesta segunda-feira (27/9) pela falta de doses.

Esta já é a segunda vez em 2021 que a campanha de imunização na cidade fica parada por conta da falta de vacinas da AstraZeneca. Em 06 de agosto a Regional de Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) atrasaram o envio de novas doses e o município do Sul-mineiro precisou paralisar a campanha.

Por meio de nota nas redes sociais, a prefeitura informou que as doses se esgotaram e que a previsão para quarta-feira (29/9) é de que 3.000 doses sejam entregues ao município no período da tarde. Até lá, as faixas etárias programadas para receber a 2ª aplicação não vão receber o imunizante.

“A aplicação da 2ª dose da vacina da Pfizer e da CoronaVac continua em todos os postos de vacina contra a COVID-19 no município”, informa a prefeitura.





O Poder Executivo reforça que está seguindo as orientações do Ministério da Saúde e aguardando para administrar a vacina da AstraZeneca com no mínimo 12 semanas de intervalo.

Pelas redes sociais, uma moradora de Poços comentou que pretende tomar a 2ª dose assim que disponível: “Tomara que chegue logo porque estou ansiosa para tomar a segunda dose mês que vem”.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da cidade, para entender como essas pessoas estão sendo prejudicadas e qual foi o erro para a paralisação da campanha, mas, até o momento, não obtivemos respostas.

Nota da Prefeitura de Poços de Caldas

"A Secretaria Municipal de Saúde informa que as doses de vacina contra COVID-19 destinadas à aplicação da 2ª dose do laboratório Astrazeneca se esgotaram.

A previsão é de que mais de 3.000 doses cheguem ao município nesta quarta-feira (29), no período da tarde, portanto quem já atingiu o intervalo poderá receber a segunda dose ainda nesta semana.

A orientação do Ministério da Saúde é que as doses sejam administradas com o mínimo de 12 semanas de intervalo.

A aplicação da 2ª dose da vacina Pfizer e Coronavac continua em todos os postos de vacina contra COVID-19 do município."