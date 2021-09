Polícia prende homem acusado de torturar três enteados de 3, 5 e 6 anos

Agentes da Polícia Civil prenderam suspeito enquanto ele pensava em fugir (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Um homem foi preso nesta sexta-feira (24/9), suspeito de torturar seus três enteados de 3, 5 e 6 anos em Riachinho, no Noroeste de Minas. A prisão ocorreu depois operação da Polícia Civil de Bonfinópolis de Minas.





A mãe das crianças morreu na última quarta-feira (22/9) depois de ingerir vários medicamentos sem prescrição médica. Logo, a tia foi até a casa onde os menores viviam com o padrasto e percebeu várias escoriações no corpo deles. "As crianças estavam sozinhas e muito machucadas", diz a nota da Polícia Civil.

Ela imediatamente chamou o Conselho Tutelar de Riachinho, que denunciou o caso à polícia. A prisão foi efetuada quando o suspeito se preparava para fugir da cidade.

“Nesta sexta-feira, ao realizar operação pela região, os policiais civis, com o apoio da Polícia Militar, encontraram e prenderam o suspeito, que estava pronto para empreender em fuga no município de Riachinho”, conclui a nota da polícia.





As crianças ficarão sob responsabilidade da tia até que o Juizado da Infância se manfeste.