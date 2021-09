Adolescentes são apreendidos com drogas dentro de ônibus na Fernão Dias (foto: Reprodução PRF) Dois adolescentes foram apreendidos transportando drogas em um ônibus de viagem, nesta sexta-feira (24), na rodovia Fernão Dias, em Cambuí, no Sul de Minas. O veículo estava indo para o Norte de Minas.

O ônibus foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal no km 88 da rodovia. Durante fiscalização dos passageiros no interior do veículo, dois adolescentes de 16 anos apresentaram nervosismo, conforme a PRF.



Os menores foram encaminhados à Polícia Civil, com a presença do Conselho Tutelar, e estão à disposição da Justiça.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)