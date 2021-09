Polícia prende 3 falsos oftalmologistas; eles cobravam R$ 100 pela consulta

Material aprendido com o trio de falsos oftalmologistas, em Patrocínio (foto: PMMG/Divulgação) Três falsos oftalmologistas – dois homens, de 29 e 57 anos, e uma mulher, de 51 – foram presos na zona rural de Patrocínio, no Alto Paranaíba. Além de fazer testes com um aparelho oftalmológico nas vítimas, eles também vendiam armações de óculos.

De acordo com o registro policial, eles cobravam R$ 100 de cada consulta e vendiam as armações com as lentes a um preço entre R$ 500 e R$ 700.

Ainda segundo informações da PM, foram apreendidos com o trio, nessa quinta-feira (23/9), um aparelho, cerca de 30 armações, R$ 5.022 em dinheiro, dois celulares, um tablet, caderno de anotações, panfletos de anúncios e ainda um veículo Fiat Palio.

As três pessoas presas, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Patrocínio.

Segundo o Código Penal, quem exercer ilegalmente a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, ainda que gratuitamente, poderá sofrer pena de reclusão, de seis meses a dois anos.