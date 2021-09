Polícia liberta refém do tráfico de drogas com lesões pelo corpo

Além de um suspeito preso, vários materiais ilícitos foram apreendidos pela PM de Patrocínio (foto: 46º BPM/Divulgação)

Após denúncia anônima, a Polícia Militar (PM) de Patrocínio libertou, nesta quinta-feira (23/9), um jovem de 23 anos que era mantido em cárcere privado em residência do Bairro Marciano Brandão.

A vítima apresentava lesões pelo corpo e teria sido mantida refém devido a questões relacionadas ao tráfico de drogas.

De acordo com a assessoria de imprensa do 46ª Batalhão de Polícia Militar (BPM), ao chegar no local, os militares constataram que dois suspeitos fugiram do imóvel.



Mas, em seguida, depois de outra denúncia anônima, um deles, de 29 anos, foi preso em casa do Bairro Morada Nova.

Ainda segundo informações do 46º BPM, nesta segunda residência, foram apreendidos seis tijolos de crack, duas balanças de precisão, pistola Taurus calibre ponto 40, R$ 537 em notas diversas, duas câmeras de monitoramento; três celulares, canivete com resquícios de crack, entre outros materiais suspeitos.

O suspeito preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Patrocínio, juntamente com os materiais apreendidos.

Já o segundo suspeito dos crimes (cárcere privado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições), apesar de não ter sido preso, foi identificado e registrado na ocorrência.