São José da Lapa vacina adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades

A vacinação será em três locais na cidade, no período da manhã e da tarde (foto: Prefeitura de São José da Lapa/Divulgação)

Ginásio Poliesportivo Dom Pedro I: das 8h às 11h30

das 8h às 11h30 Quadra da Escola Maria de Lourdes (Centro): das 13h30 às 15h30

das 13h30 às 15h30 Programa Saúde da Família (PSF) Inácia de Carvalho: das 8h às 11h30

Os documentos exigidos para se vacinar são: identidade com foto, CPF e comprovante de endereço, além da apresentação do relatório/receita médica comprovando a comorbidade.

Vacinação no município

Até a última sexta-feira (17/9), São José da Lapa havia vacinado 16.412 pessoas com a 1ª dose, sendo que 6.347 tomaram a 2ª dose, 340 receberam a dose única e 28 cidadãos tomaram a dose de reforço.

Pandemia em São José da Lapa

Conforme o boletim mais recente da prefeitura, divulgado nessa segunda-feira (20/9), a cidade contabilizou um total de 2.581 contaminados pela COVID-19 desde o início da pandemia. O município registrou 59 óbitos.

Se comparado ao boletim do início do mês, divulgado no dia 8, quando foram registrados 2.562 contaminados e 59 óbitos, houve um aumento de 19 novos casos e nenhuma morte.