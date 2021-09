Transmissão da COVID-19 em BH volta a ficar em alerta após quase um mês

Belo Horizonte teve mais uma alta na transmissão da COVID-19 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Além disso, o informe divulgado pela prefeitura indicou aumento na demanda de leitos de terapia intensiva e de enfermaria. A transmissão da COVID-19 em Belo Horizonte voltou à fase de alerta amarelo após ficar quase um mês representada na cor verde, que significa controle. Isso porque, nesta quarta-feira (15/9), o indicador atingiu 1,00, o maior nível em 26 dias.Além disso, o informe divulgado pela prefeitura indicou aumento na demanda de leitos de terapia intensiva e de enfermaria.









Dois dos três indicadores seguem em controle, mas UTI fica próximo do alerta, estado em que a transmissão se encontra



No entanto, o boletim informou que houve redução de oferta em vagas UTI COVID e aumento na UTI não-COVID, tanto na rede pública quanto na privada. Aumento, também, no indicador que afere a ocupação de leitos de terapia intensiva para pacientes com COVID-19 em BH. O índice saiu de 45,3% para 49,8%, ficando muito próximo do alerta amarelo, representado entre 50% e 70%.No entanto, o boletim informou que houve redução de oferta em vagas UTI COVID e aumento na UTI não-COVID, tanto na rede pública quanto na privada.





O mesmo comportamento foi visto em relação aos leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19 em BH: teve baixas em vagas COVID e aumento em camas para não-COVID, nas redes pública e privada.



Isso fez com que a ocupação em unidades para pessoas com coronavírus subisse de 29,6% para 32,4%, longe do alerta amarelo, representado pelo mesmo percentual do indicador de terapia intensiva.





