Pouso Alegre anuncia vacinação para pessoas acima de 18 anos

Pouso Alegre prevê vacinação da população adulta com a primeira dose até quinta-feira (foto: Myke Sena / MS) Pouso Alegre, no Sul de Minas, anunciou que pessoas acima de 18 anos serão vacinadas contra a COVID-19 ainda nesta semana. A prefeitura prevê a imunização do restante da população adulta, com pelo menos a primeira dose, até quinta-feira (16/09).



Conforme calendário definido pela administração municipal nesta segunda-feira (13/09), jovens de 18 a 20 anos de idade serão vacinadas entre terça e quinta-feira nos postos de saúde da cidade.



Já no sábado, a prefeitura fará mais um pit stop para repescagem de todas as idades, a partir dos 18 anos, e para aplicação da segunda dose.



• terça-feira (14/09): pessoas com 20 anos completos;

• quarta-feira (15/09): pessoas com 19 anos completos;

• quinta-feira (16/09): pessoas com 18 anos completos.

A vacinação desse público acontece das 13h às 19h, nos postos do Cidade Jardim, São João, São Cristóvão, Puericultura e Pão de Açúcar, conforme idades e dias estabelecidos.



Para se vacinar é necessário ter se cadastrado no site da prefeitura, apresentar documento com foto, comprovante de endereço e cartão SUS cadastrado em Pouso Alegre.

Pouso Alegre fará mais um pit stop de vacinação

Neste sábado (18/09), a prefeitura realiza mais um drive-thru de vacinação no campus Fátima da Univás, das 8h às 16h. De acordo com a prefeitura, o pit stop irá contemplar todas as pessoas com mais de 18 anos, tanto para aplicação da primeira dose, quanto para a segunda dose.



Para receber a primeira, é necessário apresentar os documentos listados acima. Já quem for tomar a segunda deve levar o cartão de vacinação, comprovando a primeira dose, e um documento com foto.

Vacinação em Pouso Alegre

A prefeitura divulgou como está o ritmo da vacinação contra a COVID em Pouso Alegre. Até sexta-feira, 106.302 moradores já haviam recebido a primeira dose, 46.875 a segunda dose e 3.713 a dose única.



Isso revela que 93,7% da população adulta já foi imunizada com a primeira dose ou dose única e 43,1% com as duas doses. Agora, a expectativa é concluir a aplicação da primeira dose em todos os moradores acima dos 18 anos nos próximos dias.

