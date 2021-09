Em Minas, Polícia Civil indicia homem por publicação racista no Facebook

A publicação no Facebook rendeu indiciamento por racismo no interior de Minas

A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira (10/9), em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, um homem de 43 anos de idade, acusado de prática de racismo nas redes sociais . Ele postou em seu perfil, no Facebook, uma mensagem considerada racista por um internauta, que, ao ler, printou a postagem e chamou a polícia.