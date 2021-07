Vereadora de Uberlândia aponta racismo em comentário e chama a polícia

Dandara acionou a polícia e foi informada que era possível prender a autora por racismo (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Comentário feito pela suspeita (foto: Reprodução/Redes Sociais)

"Tenho uma preguiça desse povo encardido". Esse comentário foi feito em rede social e levou uma vereadora dea denunciar como caso de racismo. Apesar de a Polícia Militar (PM) ter tentado prender a suspeita no trabalho, ela não foi encontrada.O comentário foi feito em uma postagem de outro vereador, que discutia assuntos divergentes com a colega, relativos a falas naMunicipal de Uberlândia.A frase que levou(PT) a acionar a polícia questionava falas da parlamentar e foi publicada por uma seguidora do vereador Cristiano Caporezzo (Patriota) em um vídeo em que ele rebatia a colega de Câmara. Dandara criticava o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o vereador não teve relação direta com o comentário.Dandara disse que, ao ver a postagem da mulher, acionou aPolícia Civil e foi informada que era possível prendê-la ainda em flagrante porA PM foi chamada e procurou a suspeita numa galeria no Centro de Uberlândia, onde ela trabalhava em uma imobiliária. Entretanto, a consultora de imóveis e estudante de arquitetura não estava no local.A vereadora apontou também outro comentário ofensivo. "Quem votou nisso aí???? Socorro... ainda analfabeta?...Mãe de santo??Macumbeira?? O que é isso aí? Cigana?? Não sabia que tinha isso na Câmara.. coisas de petebas.. pqp”, dizia a postagem.O comentário foi feito no mesmo vídeo e é de autoria de um contrabaixista uruguaio. Segundo Dandara, ambas as falas serão levadas ao Ministério Público de Minas Gerais."As redes sociais não são terra sem lei. Sofremos ataques racistas e estamos tomando todas as medidas jurídicas cabíveis. Nós, o povo negro, não toleramos mais discriminação e preconceito. Não pode mais ter lugar na sociedade para esse tipo de comentário. Desde o início do nosso mandato, colocamos que nada passaria despercebido. Assim está sendo e assim será", publicou a vereadora petista.Caporezzo não comentou o caso em suas redes sociais até a finalização deste texto. Ele foi procurado pela reportagem, mas o telefone estava desligado.