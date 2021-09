Veja como está a vacinação para adolescentes no Triângulo Mineiro

Vacinas da AstraZeneca ou Pfizer podem ser aplicadas nos adolescentes, segundo Ministério da Saúde (foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

A vacinação para os adolescentes com doenças crônicas está começando, ainda que a passos tímidos, no interior de Minas Gerais. Pouco a pouco, as cidades começam a se estruturar para imunizar pessoas que têm entre 12 e 17 anos com doenças crônicas.

Algumas já avaliam os cadastros, como no Triângulo Mineiro, onde Campo Florido e Pirajuba já até abriram as "inscrições". Uberaba, por outro lado, já começou a vacinar os jovens desde o começo desta semana.

nesta quinta-feira (9/9).





Campo Florido

No município, é necessário fazer um cadastro no site para depois agendar a data de imunização do jovem de 12 a 17 anos com comorbidades. Durante o preenchimento, é obrigatório informar qual a doença que o adolescente tem.

A expectativa é que as doses sejam distribuídas a partir do dia 15 de setembro, na seguinte ordem:

12 a 17 anos com deficiências permanentes.;

12 a 17 anos com doenças crônicas;

12 a 17 anos gestantes e puérperas;

12 a 17 anos privados de liberdade;

12 a 17 anos sem comorbidades.

Campo Florido teve 1.016 casos de COVID-19, com 16 óbitos registrados. A vacinação está assim: 62,96% da população total já tomou a primeira dose da vacina, enquanto que 28,95% está imunizada com as duas doses ou tomou vacina de dose única.



Pirajuba

A data para o início da vacinação ainda não foi divulgada, mas a prefeitura pede que os jovens façam um cadastro por meio de um formulário . O objetivo é saber quantas doses serão necessárias. É obrigatório anexar um documento que comprove a doença crônica.

A cidade tem 730 casos confirmados de COVID-19, com 27 mortes. A campanha de imunização já distribuiu a primeira dose para 76,96% da população total, enquanto 32,61% já estão com o ciclo de imunização completo com a segunda dose ou dose única.

Cabe também um dado interessante: a cidade é uma das poucas de todo o estado que consta no Vacinômetro 100% dos moradores com mais de 18 anos e dos grupos de risco com a primeira dose.



Uberaba

A cidade já começou a imunizar os jovens de 17 e 16 anos nesta semana, e agora avança para quem tem 14 e 15 anos. As vacinas serão aplicadas nesta sexta-feira (10/9) e segunda-feira (13/9), das 8h30 às 16h, nos seguintes locais:

Unidade Matricial de Saúde Prof. Aluízio Prata - Rua Profa. Maria da Paz B. de Almeida, 305 - Jardim Elza Amui I

- Rua Profa. Maria da Paz B. de Almeida, 305 - Jardim Elza Amui I UMS Maria Tereza - Rua das Rosas, s/n - Lourdes

- Rua das Rosas, s/n - Lourdes Unidade de Saúde da Família (USF) Romes Cecílio - Av. Orlando Rodrigues da Silva, 520 - Morumbi

- Av. Orlando Rodrigues da Silva, 520 - Morumbi Igreja Nossa Senhora das Graças - Av. Elías Cruvinel, 819 - Boa Vista

- Av. Elías Cruvinel, 819 - Boa Vista FUNEL - Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Uberaba - Av. Orlando Rodrigues da Cunha, 1837 - Abadia

- Av. Orlando Rodrigues da Cunha, 1837 - Abadia Shopping Uberaba - Av. Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito

Também há uma unidade que funciona até às 20h, é a UMS Valdemar Hial Junior, na Av. Ivalnilda Delduque de Sousa, 222 - Tancredo Neves.

É importante que o jovem esteja acompanhado de um responsável na hora da vacinação.