Investigado por homicídio doloso em Frutal é preso pela polícia do Ceará

Suspeito deixa de fazer parte da lista de Procurados da Polícia Civil (foto: PCMG)

Um homem de 24 anos, Jarbas Luiz Lopes Pimenta, acusado de ter assassinado, com um tiro de revólver, sua namorada, de 20 anos, no último dia 15 de agosto, em Frutal, no Triângulo Mineiro, foi preso pela Polícia Civil do Ceará. Ele estava escondido numa casa no Bairro Vila Peri, em Fortaleza. Em princípio, as investigações tratam o disparo, que atingiu a nuca da vítima, como acidental, ou seja, homicídio doloso.





Segundo as apurações, o suspeito brigava com um colega, quando sacou a arma de fogo e acabou fazendo o disparo, que atingiu a vítima, que era namorada do atirador.

“O investigado, que era namorado da vítima, estava brigando com outro envolvido. A intenção dele era mirar e acertar no desafeto, mas a namorada estava atrás desse envolvido. Com isso, ele acaba errando o disparo e acertou a namorada”, explica o delegado Murilo Pereira.

Entre as provas do crime colhidas pela polícia estão laudos periciais, imagens de vídeo e levantamentos. “De acordo com a legislação penal, é como se ele tivesse atingido o alvo que pretendia”, pontua Murilo.

Diante das evidências, o delegado pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça.