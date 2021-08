Polícia divulga foto e nome de suspeito de matar namorada acidentalmente

Polícia de Frutal esclarece que Jarbas tentou atirar em desafeto, mas acabou acertando a namorada (foto: PCMG/Redes Sociais/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou nesta terça-feira (24/8) o nome completo e a foto do suspeito de ter matado a namorada acidentalmente durante uma discussão com um desafeto. O homicídio ocorreu no último dia 15 no município de Frutal, no Triângulo Mineiro.

A divulgação da polícia ressalta que quem tiver informações sobre o paradeiro de Jarbas Luiz Lopes Pimenta pode fazer denúncias anônimas para o 190, 197 ou 181.

Cartaz divulgado pelos policiais civis (foto: Polícia Civil de Minas Gerais/Divulgação)

“O investigado, que era namorado da vítima, estava brigando com outro envolvido. A intenção dele era mirar e acertar o desafeto, mas a namorada estava atrás desse envolvido. Com isso, ele acaba errando a execução desse disparo e acertando a namorada”, explica o delegado Murilo Pereira.

Dessa forma, estão descartadas as outras duas linhas de investigação que estavam sendo consideradas pela PC: feminicídio e o tiro completamente acidental (ou seja, a arma disparou sem querer).

Segundo a polícia, Jarbas vai responder pelo artigo 73 do Código Penal, quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o suspeito, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela.

Assassinato

A estudante universitária foi morta com um tiro na nuca no final da noite de 15 de agosto, um domingo, em frente a uma casa de festas em Frutal, no Triângulo Mineiro.





Imagens de câmeras de segurança do local do crime, no Bairro Progresso, mostraram que houve uma discussão entre dois homens antes de o tiro ser disparado pelo namorado da vítima.





O suspeito de efetuar o disparo, bem como outro homem, com quem ele discutia instantes antes do crime, fugiu após o crime.

Segundo registro da PM, o atrito entre eles teria se iniciado momentos antes do disparo, em uma loja de conveniência, sendo que a Yasmin também estava neste estabelecimento.

Em seguida, os três envolvidos no crime foram para a casa de festas. Em frente ao local, os homens começaram novamente a discussão e, repentinamente, o namorado da vítima sacou a arma e efetuou o disparo.

Equipe do Corpo de Bombeiros chegou a encaminhar a jovem para o Hospital Municipal Frei Gabriel, mas o óbito da jovem foi constatado por equipe médica momentos depois de ela dar entrada no hospital.

Na manhã da última quarta-feira (18/8), o homem que discutiu com Jarbas no dia do crime se apresentou à Delegacia de Frutal, juntamente com o seu advogado, e alegou inocência.