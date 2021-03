Preso homem que espancou, estuprou e matou ex-namorada com ajuda do irmão

Crime foi esclarecido pelos policiais de Itacarambi (foto: PCMG)

Um homem, de 29 anos, envolvido no assassinato de uma adolescente, de 17 anos, em 17 de junho de 2020, na cidade de Itacarambi, na Região Norte de Minas, foi preso pela Polícia Civil. O suspeito, irmão do ex-namorado da vítima, foi preso em Mocambinho, distrito de Jaíba, distante 60 km do local do crime.

Segundo o inquérito, presidido pela delegada Bruna Jhessyo, o ex-namorado da vítima foi até a casa da adolescente, no dia de seu aniversário, na companhia de seu irmão. Com ajuda deste, convenceram a vítima a entrar no carro com eles e foram até a área rural da cidade.

Em determinado instante, pararam o carro e começaram a espancar a vítima. Em seguida, abusaram sexualmente dela, matando-a em seguida. Antes de deixarem o local, arrastaram o corpo para a beira da estrada e atearam fogo no mesmo, o que segundo a polícia, seria para dificultar as investigações.

As investigações mostraram que o suspeito não aceitava o término do relacionamento, por isso, arquitetou toda a dinâmica do crime, com o auxílio do irmão para ajudar na sua execução.

O ex-namorado da adolescente já tinha passagem pela polícia. Ele foi preso em Brasília, depois de um trabalho em parceria entre a polícia mineira e do Distrito Federal. Os irmãos já estão em Itacarambi e foram encaminhados para o sistema prisional.