COVID-19: Minas registra 63 mortes no período de 24 horas

Movimento na portaria ala C, na Santa Casa em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Minas Gerais registrou 63 mortes por COVID-19 no período de 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado na manhã desta terça-feira (7/9).

"A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) esclarece que houve alteração no número de casos confirmados no Informe Epidemiológico Coronavírus de segunda-feira, 6/9, devido à retificação realizada pelos municípios de Itamarati de Minas e Nova Era no dia 6/9. O quantitativo informado errado foi retirado do Boletim, o que justifica o valor negativo de casos confirmados em 24 horas", destaca trecho da nota.





A SES-MG ressalta que os municípios, após realizarem investigação epidemiológica ou caso constatado alguma inconsistência ou erro de preenchimento, podem retificar o número de casos confirmados. Dessa forma, pode ser que ao invés de acrescentar, sejam retirados casos e o valor informado passa a ser negativo", acrescenta outra parte do comunicado da SES-MG.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, Minas Gerais já acumulou 2.080.527 ocorrências de contaminações, e 53.386 mortes pelo vírus.

Além disso, os casos em acompanhamento são 38.180. Esta classificação refere-se a pessoas que ainda estão em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.

Já o número total de recuperados do vírus é de 1.989.024







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira