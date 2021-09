Sete Lagoas vacina a população de 22 anos nesta sexta (3/9)

A cidade de Sete Lagoas, na Região Central do estado, irá vacinar nesta sexta-feira (3/9) a população de 22 anos, além da oferecer a segunda dose da Astrazeneca. De acordo com a prefeitura, a cidade está com um déficit vacinal de aproximadamente 1.500 pessoas que deveriam ter tomado a segunda dose e não compareceram aos pontos de vacinação.

COVID-19: 85 mortes são registradas em Minas no período de 24 horas

A aplicação da primeira dose nas pessoas a partir dos 22 anos irá ocorrer no horário das 9h às 16h, em três locais:

Os documentos necessários são identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa (quem não tem o comprovante deve solicitar junto à Estratégia Saúde da Família - ESF mais próximo de casa).

A Prefeitura de Sete Lagoas ainda destaca que, em caso de grande demanda, serão distribuídas senhas até as15h30.

Muita gente deixou de tomar a segunda dose em Sete Lagoas

De acordo com o secretário municipal de Saúde, dr. Flávio Pimenta, o déficit vacinal (pessoas que já deveriam ter tomado a 2ª dose, mas ainda não compareceram aos pontos de vacinação) de aproximadamente 1.500 pessoas equivalente a 3% do público que deveria estar completamente imunizado.

"Embora seja considerado um número pequeno diante do total, é muito importante completar o esquema vacinal para garantir a imunidade contra a COVID-19", reforça o secretário.

A 2ª dose da AstraZeneca para as pessoas que tomaram a 1ª dose ate%u0301 o dia 4 de junho será aplicada nesta sexta-feira (3/9), no horário das 9h às 16h. Para se vacinar será necessário o comprovante de 1ª dose (AstraZeneca) e o cartão do SUS ou CPF.

Os locais de aplicação serão os Centros de Sau%u0301de dos bairros Manoa, Sa%u0303o Joa%u0303o, Progresso, Montreal, Va%u0301rzea, Santo Anto%u0302nio e Santa Luzia; Unidade Básica de Saúde (UBS) dos bairros Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e Estratégia Saúde da Família (ESF) dos bairros Catarina, CDI I, Itapua%u0303 II, Esperanc%u0327a, Fazenda Velha, Barreiro e Alvorada.

Atenção ao golpe do WhatsApp

Segundo a prefeitura, mensagens enviadas pelo WhatsApp têm chegado a alguns celulares nos últimos dias informando ser do Ministério da Saúde e solicitando para clicar em um link para agendar a aplicação da vacina contra a COVID-19.

O poder público esclarece que nem a Secretaria Municipal de Saúde e nem o Ministério da Saúde fazem contato por mensagens via WhatsApp para agendar vacina e que esse tipo de link é um golpe para clonar o telefone da vítima.

Vacinação no município

De acordo com a prefeitura, até ontem, receberam a 1ª dose 152.449 pessoas (63% da população). Já a 2ª dose foi aplicada em 57.893 cidadãos e a dose única em 5.814 pessoas (24%).

Durante a vacinação, os cidadãos podem doar 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária.

Raio-X da COVID-19

De acordo com último boletim, divulgado nesta quinta-feira, Sete Lagoas contabilizou 23.179 contaminações por COVID-19, com a confirmação de 11 novos casos.

Na terça-feira, foi confirmada a morte de um homem de 73 anos, na Unimed. Assim, a cidade soma 607 óbitos.

Se comparado ao boletim de quinta-feira da semana passada, quando o número de contaminados era de 23.106 e de 604 óbitos, houve um aumento de 73 novos casos e três mortes.

Dos 14 internados no município, 10 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e quatro em enfermaria. Entre os internados na UTI, cinco são de Sete Lagoas e cinco são de outras cidades da região (Jequitibá, Caetanópolis, Papagaios, Pequi e Capim Branco).