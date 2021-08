Vacinômetro: quantas pessoas foram vacinadas na sua cidade?

Em sete dias, o número de pessoas que recebeu a primeira dose saltou de 11.971.661 para 12.866.813 (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Os números mostram o avanço da vacinação contra o COVID em Minas Gerais: 78,50% das pessoas com mais de 18 anos foram imunizadas com a primeira dose no estado.A informação é da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), que atualizou o boletim epidemiológico nesta segunda-feira (30/8).



Na semana passada, eram 73,04%. Segundo a pasta, em sete dias, o número de pessoas que recebeu a primeira dose saltou de 11.971.661 para 12.866.813.

Até o momento, 5.221.480 de pessoas adultas já receberam as duas doses e 476.380 receberam dose única, caso do imunizante da Janssen. Isso significa que, no total, 34,76% dos mineiros estão completamente imunizados.

Algumas cidades mineiras que mais vacinaram:

Belo Horizonte: 1.659.374

Uberlândia: 393.608

Juiz de Fora: 384.366

Contagem: 370.016

Betim: 260.026

Montes Claros: 242.711

Uberaba: 219.500

Governador Valadares: 169.695

Ipatinga: 162.833

Divinópolis: 153.352

Sete Lagoas: 138.327

Ribeirão das Neves: 128.158

Os números correspondem à primeira dose da vacina.

De acordo com o governo de Minas, todos os mineiros acima de 18 anos devem receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19 até setembro deste ano.

Confira o cronograma de vacinação do governo de Minas por idade

40 a 54 anos – julho

25 a 39 anos – agosto

18 a 24 anos – setembro

Enquanto isso...





As vacinas chegam por via aérea, em dois desembarques no Aeroporto Internacional de Confins de Belo Horizonte. Com previsão de pouso para as 16h10, 101.790 doses do imunizante da Pfizer desembarcam no estado.





Poucas horas depois, às 22h10, 180.250 doses da AstraZeneca também chegam ao aeroporto. De lá, as vacinas serão encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio, na capital mineira.

COVID-19 em Minas

Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), 597 pessoas testaram positivo para a COVID-19 e nove óbitos foram registrados nas últimas 24 horas em todo o estado.





Os números, cada vez menores, são um reflexo do avanço da vacinação. Atualmente, a imunização é a única forma, comprovada pela ciência, de combater a pandemia. (Com informações de Ana Laura Queroz*)