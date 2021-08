Veja onde as pessoas com 18 anos devem se vacinar contra COVID em Uberaba

A expectativa de Uberaba é praticamente concluir a vacinação de primeira dose dos adultos em Uberaba no próximo sábado (28/8) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) O município de Uberaba divulgou nesta terça-feira (24/8) o novo cronograma da vacinação contra a COVID-19 até o próximo sábado (28/8), quando a imunização atingirá os jovens com 18 anos, graças a chegada de duas novas remessas na última sexta-feira (20/8). Com isso a cidade, de cerca de 340 mil habitantes, se aproxima de um total de 300 mil doses aplicadas.

Outra notícia alentadora é que, nos últimos nove dias, o município tem vivido quedas nos números de internações em sua UTI/COVID e também nos novos casos por dia.

Em todos os dias citados, o horário de vacinação será das 8h30 às 16h. A exceção fica por conta da UMS Valdemar Hial Júnior, no Tancredo Neves, onde a imunização é aplicada até mais tarde, às 20h.

Os locais disponibilizados para a população de Uberaba também são os mesmos em todos os dias úteis. No sábado, a exceção, é realizada apenas nos drives da Funel e Shopping Uberaba.

Confira todos os locais nos dias úteis:

Aluízio Prata , no bairro Elza Amui

, no bairro Elza Amui Maria Tereza , no bairro de Lourdes

, no bairro de Lourdes Dr. Romes Cecílio , no Morumbi

, no Morumbi Ézio de Martino do Boa Vista que está realizando a aplicação no salão da Igreja Nossa Senhora das Graças

UMS Valdemar Hial Júnior, no Tancredo Neves (as doses são aplicadas até às 20h)

Segunda dose

As pessoas agendadas para tomar a 2ª dose do imunizante em Uberaba devem seguir a data estipulada no Cartão de Vacinas e podem completar a imunização, entre 8h30 e 16h, nos seguintes pontos de vacinação:

Funel

Shopping Uberaba

unidades de saúde dos bairros Elza Amuí, de Lourdes, Morumbi e Boa Vista

UMS Valdemar Hial Jr, no Tancredo Neves (aplicação até 20h)

A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde, que já havia informado que esperava concluir a vacinação de primeira dose dos adultos em Uberaba no mês de agosto, agora é contemplar os adolescentes de 12 a 17 anos. O cronograma para esse público ainda não foi divulgado.

Queda nos indicadores COVID-19

Há nove dias, Uberaba registra um número de novos casos inferior a 100 - média registrada durante todo o mês de julho e nos 14 primeiros dias deste mês.

Confira o número de novos casos nos últimos dias:





15/8 (domingo) - 60 novos contaminados

- 60 novos contaminados 16/8 (segunda-feira) - 36

- 36 17/8 (terça-feira) - 88

- 88 18/8 (quarta-feira) - 96

- 96 19/8 (quinta-feira) - 78

- 78 20/8 (sexta-feira) - 70

- 70 21/8 (sábado) - 91

- 91 22/8 (domingo) - 25

- 25 23/8 (segunda-feira) - 67

Além disso, a ocupação de leitos UTI/COVID também apresenta redução desde o início deste mês. Segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite dessa segunda-feira (23/8), de um total de 95 leitos UTI/COVID disponíveis para pacientes graves, 58 estão ocupados. Desse total, 52 são disponibilizados pela rede pública, na qual estão 36 internados. De 43 leitos de UTI/COVID da rede privada de Uberaba, 22 estão ocupados.

Em relação aos leitos de enfermaria COVID, a situação é a seguinte: 50 pacientes internados em 131 leitos disponíveis.

Desde o início da pandemia, em Uberaba, foram contabilizados 38.840 casos positivos da doença, sendo que 1.262 pessoas morreram.