Mariana e Itabirito registram suspeita e confirmação de variante Delta

Itabirito possui oito casos suspeitos de variante Delta, enquanto Mariana possui uma suspeita (foto: Marcílio Lana/UFMG) Duas cidades da região dos Inconfidentes estão preocupadas com a presença da variante Delta da COVID-19 . Em Itabirito, já são dois casos confirmados e oito suspeitos, enquanto Mariana possui uma contaminação suspeita. Juntos, os municípios somam nove dos 79 diagnósticos analisados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas (SES-MG), segundo informe dessa segunda (23/8).





O segundo caso confirmado foi registrado no dia 13 deste mês. E outras oito suspeitas são investigadas.

Já Mariana possui um caso provável da variante na cidade. Segundo a gestão municipal, a amostra foi encaminhada para a Fundação Ezequiel Dias (Funed) no início deste mês e teve o genoma Delta identificado.

Mas a prefeitura ainda aguarda o processo de sequenciamento genético da amostra e orientações das referências técnicas estaduais para confirmar a presença da variante na cidade. O estado de saúde do paciente suspeito não foi informado.

Ainda de acordo com o comunicado, a Secretaria de Saúde de Mariana realiza a análise constante do cenário epidemiológico do município, baseado no levantamento dos últimos resultados dos testes de detecção da COVID-19, casos confirmados, internações e mortes.

Ainda informa que a partir dessas análises, medidas são tomadas para prevenir o avanço da doença e orienta a população a completar o esquema vacinal e manter as medidas de distanciamento e uso correto das máscaras.

Situação na região

A microrregião Ouro Preto - onde estão as cidades Mariana e Itabirito - está na onda verde do Plano Minas Consciente e todas elas dependem dos leitos de UTI para COVID-19 da Santa Casa de Ouro Preto.

No boletim COVID-19 da Santa Casa desta terça-feira (24/8), a ocupação do leitos de UTI está em 60% sendo que quatro pacientes são de Ouro Preto, dois de Itabirito e seis de Mariana.

A Secretaria de Saúde de Ouro Preto acredita que seja possível a circulação da variante Delta na cidade pelo fato de já ter confirmação da transmissão comunitária no estado de Minas Gerais, inclusive na cidade vizinha de Itabirito. Além disso, o município não fez a genotipagem dos novos casos confirmados.





A Secretaria de Saúde ainda informa que não há necessidade de novos protocolos de atendimento para casos que vier a ser diagnosticados da variante Delta. " A estrutura da saúde já está adequadamente preparada para atendimento".