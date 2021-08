Imunizantes contra COVID-19 acabam e Uberlândia suspende vacinação

Nem as doses do 41º lote não foram distribuídas até o momento (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação) Prefeitura de Uberlândia informou nesta terça-feira (24/8) que a vacinação contra COVID-19 está suspensa após as doses acabarem na cidade. A prefeitura do município do Triângulo Mineiro responsabiliza o Governo de Minas pela paralisação da campanha.

O município imunizava as pessoas de 27 e 28 anos e tinha aberto ontem (23/8) o cadastro para os jovens acima de 18. A reportagem enviou uma demanda à administração estadual, mas não recebeu qualquer retorno. Tão logo o governo se manifeste, este texto será atualizado.

A distribuição de imunizantes é realizada através do Governo de Minas Gerais e, segundo a prefeitura da cidade do Triângulo Mineiro, o estado ainda não comunicou o município quando acontecerá nova distribuição das doses relacionadas à 41ª remessa.





O poder executivo reforça que a elaboração de um novo cronograma depende do recebimento de novas doses. “Por que tem vacina em todas as cidades da região, menos em Uberlândia? A distribuição não era com base no número de habitantes?”, questiona uma moradora da cidade pelas redes sociais.

As doses referentes à 42ª remessa foram enviadas pelo Governo de Minas para a Regional de Saúde de Uberlândia na segunda-feira (23/8), porém, nem o lote da 41ª remessa foi distribuído ainda.

No 42º lote, foram encaminhadas a Uberlândia 28.058 doses: 5.178 da Pfizer, 15.800 da AstraZeneca, e 7.080 da Coronavac.

A reportagem ligou e enviou e-mail para a regional e tentou entrar em contato com o superintendente Marcelo José Pires Ferreira, mas não obteve repostas.

Ao todo, Uberlândia recebeu 631.547 doses e aplicou 614.709. De acordo com o Vacinômetro de Uberlândia, atualizado hoje (24/8), 423.716 pessoas receberam a 1ª dose e 171.348, a segunda – 19.645 foram imunizadas com a vacina de dose única da Janssen.

Nota oficial da Prefeitura de Uberlândia

"A Prefeitura de Uberlândia informa que a vacinação na cidade está suspensa até que haja a distribuição de nova remessa de vacinas por parte do Governo de Minas. Até o momento, a Superintendência Regional de Saúde não efetuou a distribuição nem realizou qualquer comunicação oficial ao Município sobre quando irá distribuir as doses relativas à 41ª remessa. A Prefeitura reforça que a elaboração e divulgação de um novo cronograma depende do recebimento de novas doses."