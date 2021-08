Veja quando pessoas com 18 anos serão vacinadas contra COVID em Matozinhos

Matozinhos vacinou 21.809 pessoas com a 1ª dose, 6.141 cidadãos com a 2ª dose e 1.006 pessoas com a dose única

O público com essa faixa etária poderá receber um imunizante contra a doença amanhã, das 9h às 17h. Para se vacinar, as pessoas deverão se cadastrar nas unidades de saúde de referência e apresentar o comprovante junto com documento de identidade.

A vacinação das pessoas de 18 a 21 anos vai ocorrer em frente ao Centro Administrativo, em sistema drive-thru, e no Ginásio Poliesportivo, para quem não puder ir de carro.

Até a última sexta-feira (20/8), receberam a 1ª dose da vacina 21.809 pessoas. Já a 2ª dose foi aplicada em 6.141 cidadãos e a dose única em 1.006 pessoas.

Novo decreto

Na última sexta-feira (20/8), a cidade de Matozinhos, que está na onda verde do programa Minas Consciente, publicou um novo decreto com mais flexibilização.

De acordo com a prefeitura, o município flexibilizou as medidas sanitárias, pois houve uma redução no índice de pessoas contaminadas e internações, além de avanço na vacinação contra a COVID-19.

Dentre as principais determinações, estão:





liberação de cantos com louvores em templos religiosos

ampliação da capacidade de pessoas em igrejas e templos

liberação da música ao vivo ou mecânica em estabelecimentos

permissão para funcionamento de feiras livres, espaços infantis, entre outros

A prefeitura ressalta que, mesmo com as medidas de flexibilização, é necessário seguir os protocolos sanitários vigentes no combate e controle do avanço da doença, conforme orientações dos órgãos de saúde.

COVID-19 em Matozinhos

De acordo com último boletim, divulgado na sexta-feira (20/8), Matozinhos contabilizou 4.111 contaminações por COVID-19, com dois novos casos confirmados. A cidade chegou a 116 óbitos.

Se comparado ao boletim de 13 de agosto, quando o número de contaminados era de 4.093 e o de óbitos, 115, houve um aumento de 18 novos casos e uma morte.