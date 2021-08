Veja onde (e quando) jovens de 23 e 24 anos devem se vacinar em Betim

Em Betim, quase 6 mil pessoas não voltaram aos postos para receber a segunda dose da vacina contra a COVID-19 (foto: Adeildo Silva/Divulgação)

A ampliação da vacinação contra a COVID-19 chegou aos jovens de 24 e 23 anos, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Esse público receberá a primeira dose na quinta-feira (26/8) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de sua referência, das 8h às 17h. Estima-se que haja cerca de 12 mil pessoas nesta faixa etária na cidade. A prefeitura convoca, também, quase seis mil pessoas que estão com a segunda dose atrasada.

2ª dose ignorada

Se não fossem as pessoas que não retornaram ao posto para completar o ciclo vacinal, o município já teria 100 mil pessoas imunizadas com as duas doses.



Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 8,5 milhões de pessoas estão com a aplicação complementar em atraso. Segundo levantamento da secretaria de Saúde de Betim, até o dia 20 de agosto, cerca de 5.640 pessoas não retornaram para receber a segunda dose da vacina.



Para tentar diminuir essa evasão, a prefeitura iniciou uma campanha para que a população compareça às UBSs de acordo com o prazo registrado no cartão de vacinas. O alerta é ainda mais importante neste momento, em que a variante delta já circula no estado de Minas Gerais e tem um caso confirmado em Betim.



“É fundamental destacar que, apesar das vacinas contra o novo coronavírus já conferirem algum grau de proteção após a primeira injeção, nos imunizantes de dose dupla, todos, a segunda dose é essencial para alcançar maior nível de proteção. Principalmente para os idosos e também para aqueles que possuem comorbidades, pela situação imunológica mais comprometida”, afirma o secretário municipal de saúde, Augusto Viana.



Mais de 20% com o ciclo completo





De acordo com o último vacinômetro, divulgado ontem (23/8), Betim alcançou a marca de 95.235 mil pessoas imunizadas com as duas doses ou com dose única na cidade. A quantidade representa um percentual de quase 22% da população.

O índice total seria superior a 100 mil pessoas vacinadas se parte da população tivesse retornado no prazo regular para receber a segunda dose.

Ao todo, foram aplicadas 342.677 doses dos imunizantes disponíveis no país. Do total, 247.442 mil pessoas já receberam a primeira dose, o que representa um índice superior a 55% da população.