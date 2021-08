Estudo do governo de Minas mostra queda de viagens urbanas na Grande BH

Relatório mostra dados de 20 dias de novembro de 2019 e 20 dias de maio de 2021 (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) e a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte lançaram nesta terça-feira (24/8) a Matriz Origem-Destino de Pessoas por Dados de Telefonia 2019 e 2021. O projeto fornece dados do padrão de deslocamento da população na área de estudo. Por ela é possível compreender quantas pessoas saem de determinado bairro com destino ao centro da cidade, por exemplo, e fornece informações necessárias para realizar o planejamento da mobilidade metropolitana.









“As matrizes OD de 2019 e 2021, elaboradas com dados de celular, custaram 17 vezes menos que a matriz de 2012, elaborada com dados de pesquisa de campo. O baixo custo e rapidez na construção permitem a sua realização anual sem pesar nos cofres do governo. Isso permite um acompanhamento mais preciso das mudanças dos padrões de deslocamento da região”, disse o diretor de Planejamento Metropolitano da Agência RMBH, Charliston Moreira.





Segundo o relatório final, em maio de 2021, a Região Metropolitana de Belo Horizonte registrou 79.249.409 viagens, 27.46% a menos em comparado com novembro de 2019, que teve 109.242.308. Ou seja, houve um impacto da pandemia na mobilidade urbana dos municípios.





Além disso, nos dois períodos há semelhanças nas distribuições de viagens ao longo de um dia útil. As faixa entre 6 e 9 horas (pico manhã) há um volume de viagens maior quando o motivo na origem da viagem é domicílio. As faixa entre 15 e 18 horas (pico tarde) há volumes de viagens medidos maiores quando o motivo do destino é domicílio. Nesse contexto, as pessoas detectadas saindo de sua região domiciliar no pico da manhã retornam para suas casas no pico da tarde.





Segundo o estudo, Belo Horizonte teve o maior número de viagens por dia útil durante o período, registrando 2.6 milhões. Porém, o número mostra uma grande diferença em relação a 2019. Houve uma redução de 31.30% no volume de viagens, que na época apresentava uma circulação de 3.8 milhões.