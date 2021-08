Despejados, ocupantes de casarão do Lourdes são encaminhados para pousada

Ocupação situada na Rua Santa Catarina, 435 permaneceu ocupada por cerca de seis meses por famílias sem-teto (foto: Arquivo pessoal/Reprodução)

Um acordo firmado nessa segunda (22/8) entre o poder público e a rede de aluguel de carros garantiu amparo do coletivo - que inclui ao menos seis crianças, duas grávidas e uma cadeirante. Eles foram encaminhados a uma pousada situada na Rua dos Otoni, também na Região Centro-Sul. O grupo, que habitava um casarão alugado pela Localiza, foi retirado do local nesta manhã em operação coordenada pela Polícia Militar (PM), em cumprimento a uma ação de reintegração de posse movida pela empresa.Um acordo firmado nessa segunda (22/8) entre o poder público e a rede de aluguel de carros garantiu amparo do coletivo - que inclui ao menos seis crianças, duas grávidas e uma cadeirante. Eles foram encaminhados a uma pousada situada na Rua dos Otoni, também na Região Centro-Sul.





Segundo o acordo, ratificado pela PBH, Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel), Subsecretaria de Direitos Humanos de Minas Gerais, BHTrans e Polícia Militar, os vulneráveis serão acolhidos na hospedaria por 20 dias. As diárias foram pagas pela Localiza. Após esse período, o poder público se comprometeu a assumir a assistência da famílias por meio da concessão de benefícios como bolsa moradia ou auxílio pecuniário para o aluguel.





"Foi um alívio para nós. Até ontem, estava todo mundo desesperado, achando que ia pro meio da rua. Agora, é aguardar o auxílio da prefeitura", comemora Poliana Pereira, de 35 anos, que morava com a filha de três anos na ocupação Anyky Lyma.



Ela conta que viveu por cerca de seis meses no local, desde que perdeu o emprego e não teve mais como pagar o aluguel do barracão onde morava.



"Consideramos que foi uma solução satisfatória. Seria absurdo que um processo que envolve município, o Ministério Público e uma empresa terminasse com o despejo dessas pessoas na rua", comenta Bruno Cardoso, membro do Movimento de Libertação Popular (MLP), que apoia os sem-teto.





Casarão tombado

Tombado pelo patrimônio histórico, o imóvel, composto de uma loja, uma residência e um estacionamento, tem valor estimado em R$ 7,5 milhões. Ele pertence a um empresário e pecuarista de Januária, no Norte de Minas.





Desde agosto do ano passado, o espaço está alugado pela Localiza que, até então, usava apenas o estacionamento. A ação de reintegração de posse foi movida pela empresa, que planeja a restaurar o casarão.





Ocupações milionárias

A menos de 250 metros da antiga ocupação Anyky Lyma, outras duas residências, também tombadas pelo Patrimônio Histórico Municipal, foram ocupadas.





Uma delas fica na Avenida Olegário Maciel, 1.247. Segundo a imobiliária que administra o bem, a casa é avaliada em R$ 1,5 milhão, está vazia há 12 anos e pertence à Companhia Industrial Itaunense.





O outra está instalada na Rua Santa Catarina, 450. A mesma imobiliária chegou a anunciar a venda por R$ 2 milhões. Os proprietários são de uma família de Itaúna, Região Centro-Oeste do Estado.





Os proprietários dois dois imóveis ajuizaram ação de reintegração de posse no TJMG. Contudo, as decisões judiciais, até o momento, favorecem aos ocupantes. A Justiça condicionou a concessão da liminar à assistência dos vulneráveis pelo poder público.