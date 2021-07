Outro endereço do drama dos sem casa, ocupações aumentam em BH

Desalento em alta: número de pessoas sem teto atendidas pela Pastoral de Rua da Arquidiocese de BH dobrou desde o início de 2020, chegando a mais de 800 por dia (foto: Edésio Ferreira/EM/D.a press)

A escalada da pobreza provocada pela pandemia do novo coronavírus também tem se refletido nas ocupações espalhadas pela capital mineira. A Prefeitura de Belo Horizonte, que monitora os grupos desde 2016, estima haver 177 áreas ocupadas na cidade, que abrigam 34 mil barracos habitados por mais de 100 mil pessoas.

Consultado pela reportagem, o município não informou quantas ocupações surgiram na cidade durante a pandemia. O Movimento de Libertação Popular (MLP), no entanto, contabiliza ao menos 20 novos espaços ocupados por famílias sem-teto em BH desde o início de 2020.

Um deles fica na Rua dos Tamoios, número 40, no Centro. O imóvel, segundo os ocupantes, está abandonado há mais de uma década e está sob ocupação desde dezembro de 2020. Atualmente, abriga cerca de 20 famílias, que se instalaram em cômodos improvisados, separados por tapumes e lonas. Os moradores, no entanto, vivem sob a angústia do despejo, já que o proprietário do prédio já acionou a Justiça para removê-los.

Yasmin Emiliano, de 24 anos, chegou ao local em janeiro, com o marido e dois filhos – um de 2 anos e outro de 5 meses. Ela trabalhava como chapista em uma lanchonete da capital, mas perdeu o emprego em junho do ano passado. O companheiro dela, que é pintor, perdeu o trabalho pouco depois.

Yasmin Emiliano, de 24 anos, perdeu o emprego há um ano. Hoje, vive desde janeiro em prédio ocupado no Centro de BH, com o marido e os filhos de 2 anos e de 5 meses (foto: Edésio Ferreira/EM/D.a press)

Do atraso do primeiro aluguel à ordem de despejo, a jovem calcula que foram aproximadamente cinco meses. Primeiro, a família se mudou do Bairro São Gabriel, Região Norte de BH, para o Bonfim, na Região Noroeste, onde era mais barato morar. Sem melhora na situação financeira, o casal passou a vender móveis e eletrodomésticos para fazer frente às despesas. Até que as panelas também se esvaziaram e já não havia mais o que vender.

Dívidas “Antes da pandemia, eu estava juntando dinheiro para montar uma lanchonete, ia comprando os equipamentos devagar. Já tinha umas vasilhas e uma chapa de lanche. Quando comprei minha chapa, foi o momento mais feliz que eu tive. ‘Nossa, está chegando lá, eu vou conseguir’. Daí, veio a pandemia, e eu vi minhas coisas indo embora. Mas a chapa eu segurei até o último minuto, pois pensei: ‘Com ela, a gente monta o churrasquinho e continua a trabalhar. Vamos segurar’. Foi a última coisa que vendi dentro de casa. Vendi para pagar meu aluguel e o dinheiro nem era suficiente para cobrir tudo. Comprei por R$ 500, vendi por R$ 400. O aluguel era R$ 450. Paguei atrasado. Na época, já estávamos devendo conta de luz, não tínhamos gás. O leite das crianças também já tinha acabado”, relata a jovem.

Yasmin e o marido, agora, vendem bombons pelas ruas do Centro. “Tem mês que nós dois, juntos, não fazemos nem R$ 400. Para piorar, meu auxílio emergencial foi negado. Já fiz posts no Facebook para pedir ajuda, mas, atualmente, não quero fazer mais isso. Muitas pessoas me ajudaram, mas também passei por muita humilhação. Já me chamaram de golpista, oportunista, tanta coisa... Disseram que era mentira, que eu não estava precisando de nada. Buscaram fotos minhas antigas, de quando anunciei minhas coisas para vender por necessidade, e usaram para dizer que estava dando golpe. Que não precisava de nada, que pegava coisas dos outros para vender. Nunca tive dinheiro, mas é a primeira vez que me vejo à beira do olho da rua. Nenhuma mãe de família merece o que eu estou passando”, conclui.

Edílson Alves, ex-vigilante: "Estou sendo resiliente o máximo que posso, apesar desse sentimento de degradação que às vezes toma conta de mim" (foto: Edésio Ferreira/EM/D.a press)

"A rua é uma doença gradativa"

Às 11h de uma quinta-feira, o vendedor de balas Edilson Alves, de 33 anos, tinha feito apenas três vendas. Com pouco mais de R$ 5 no bolso, ele foi encontrado pela reportagem na Serraria Souza Pinto, onde aguardava o almoço servido diariamente no local pela unidade emergencial Canto da Rua.





O rapaz veio de Ilhéus (BA) para Belo Horizonte há pouco mais de três anos, em busca de oportunidades de trabalho. No início da pandemia, perdeu o emprego de vigilante patrimonial e desde então dorme em albergues mantidos pela prefeitura.

“Quando eu era produtivo, tinha como custear um aluguel de R$ 450, R$ 400. Em consequência da pandemia, veio uma perda considerável. Tive que abrir mão da moradia. O único recurso que eu tenho agora é o auxílio emergencial no valor de R$ 150, com que eu não consigo fazer nada. Estou a Deus dará, né?”, relata o baiano.





A rua, descreve Edilson, é “como uma escada que a gente sobe enquanto está se quebrando”. Sob os viadutos e marquises da capital, não foram poucos os episódios de fome e violência que ele teve que enfrentar.









“Já agredi e já apanhei. Uma vez, sofri um acidente, estava em uma situação de vulnerabilidade. O indivíduo veio contra mim. Eu, como não tinha artifício, peguei uma barra de ferro e apliquei um golpe nele. A rua é isso. Inflama o seu emocional, inflama seu psicológico, muda seu eu, muda tudo. A rua é uma doença gradativa. Quanto mais tempo você passa nela, mais doente você vai ficando.”





Apesar das adversidades, Edilson assume um tom esperançoso quando pensa no futuro. Ele diz que sonha em conseguir um emprego que lhe proporcione uma vida digna, retomar os estudos e voltar à Bahia.





“Nunca me imaginei nessa situação. Mas estou me adaptando. Estou sendo resiliente o máximo que posso, apesar desse sentimento de degradação que as vezes toma conta de mim. Você era alguém e, de repente, se tornou nada. Mas aí vem também a força de vontade, que é maior. Virão dias melhores. Tenho essa perspectiva de dias bons. Se eu não tiver, vou acabar me revoltando e fazendo o que tantos fazem, cair no crime”, pondera.





Enquanto isso...

...Projeto suspende ordens de desocupação

Com 38 votos favoráveis e 36 votos contrários, o Senado Federal aprovou, em 23 de junho, o Projeto de Lei 827/2020, que suspende medidas judiciais para despejo ou desocupação de imóveis até o fim de 2021, devido à pandemia de coronavírus. A regra vale para imóveis ocupados até 31 de março de 2021. O texto, porém, ainda retornará à Câmara dos Deputados para aprovação de um destaque que prevê a exclusão de imóveis rurais do escopo da lei. Em seguida, deve seguir para sanção presidencial. Também em junho, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu despejos e outras medidas de desocupação por seis meses. O prazo pode ser estendido caso a pandemia perdure. A decisão, porém, contempla apenas áreas habitadas antes de 20 de março de 2020.

“Pedi, mas os donos não deixaram dormir na obra”

Esta é a segunda passagem de Marlon Vinícius, de 25 anos, pelas ruas da capital. Quando foi entrevistado, o rapaz havia perdido a moradia cerca de 15 dias antes. Pedreiro, ele conta que faz bico em uma obra, mas o pagamento não é suficiente para custear o aluguel. “Tem lugar em que o patrão deixa a gente dormir na obra. Eu pedi mas, desta vez, os donos não deixaram, não.”





Há três anos, Marlon deixou as barracas e colchões em que dormia no Centro de BH para morar com a namorada, com quem hoje tem uma filha. Emocionado, ele conta que as oportunidades de trabalho foram ficando escassas.





Com a falta de dinheiro, os conflitos conjugais foram aumentando, até que ele decidiu deixar a casa onde morava com a família. Sem teto ou familiares que pudessem acolhê-lo, o rapaz hoje é outro que “mora” sob o Viaduto Santa Tereza.





Essa temporada na rua tem sido mais dura. “A situação, da primeira vez, era um pouco melhor. Tinha mais doação de alimentos e roupas, os abrigos não estavam tão cheios como agora. Os bicos também diminuíram muito. A gente corre atrás de serviço todo dia, e não acha. A pandemia prejudicou muito. Antigamente, era fácil achar um serviço para descarregar um caminhão. Hoje, não tem mais isso. Trabalho em obra, quando acho vaga. Quando acabar, vou ter que vender pipoca no sinal ou juntar papelão, coisas que dão uma renda muito pequena e incerta. Num dia bom, a pessoa faz R$ 30. O que é que dá para fazer com isso?”, questiona o pedreiro.