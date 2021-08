'Segundou' com repescagem: veja o calendário de vacinação em BH

Vacinação em BH avança mais um passo (foto: Pixabay/Reprodução) Belo Horizonte avança mais uma casa na vacinação. Na segunda-feira (15/8), as pessoas com 30, 31 e 29 anos, completados até 31 de agosto e que ainda não foram se imunizar, poderão participar da repescagem da primeira dose. Segundou! Eavança mais uma casa na vacinação. Na segunda-feira (15/8), as pessoas com 30, 31 e 29 anos, completados até 31 de agosto e que ainda não foram se imunizar, poderão participar da repescagem da primeira dose.





Os endereços podem ser conferidos AQUI





Na terça-feira (17/8), é a vez dos jovens de 28 anos, completados até o dia 31 de agosto.





Já na quarta-feira (18/8), está marcada a segunda dose para os trabalhadores da Educação Infantil de 59 a 41 anos.





Quinta-feira (19/8) é dia da segunda dose para os trabalhadores da Educação Infantil de 40 a 18 anos.





Na sexta-feira (20/8), deverão receber a segunda dose da CoronaVac pessoas de 38 anos.





A PBH alerta que só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado cuja a data marcada no cartão para a aplicação da segunda dose seja menor ou igual a 7 dias.

PBH, mas serão listados Os endereços ainda não foram definidos pela, mas serão listados AQUI , no portal da administração municipal.

A vacinação

Segundo dados atualizados nessa sexta-feira (13/8), BH já recebeu 2.904.332 doses de vacinas e distribuiu 2.595.426:





1.549.866 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose;





742.428 pessoas já foram completamente imunizadas, com duas doses;





58.784 pessoas tomaram dose única.