Mariana distribui auxílio emergencial próprio a 4 mil moradores

Serão 4.410 beneficiados que poderão retirar o cartão no Centro de Convenções da cidade a partir de segunda-feira (foto: Reprodução/GoogleStreetView) auxílio emergencial provisório. Moradora de Monsenhor Horta, distrito da cidade histórica de Mariana, ela será um dos 4,4 mil moradores contemplados, a partir de segunda-feira (16/8), pelo benefício da própria prefeitura. Biscoitos, iogurte e frutas são os planos de compras de Rita de Cássia Miranda ao receber a primeira parcela do. Moradora de Monsenhor Horta, distrito da cidade histórica de, ela será um dos 4,4 mil moradores contemplados, a partir de segunda-feira (16/8), pelo benefício da própria prefeitura. Ela e o marido têm duas filhas e, desempregados, viram as dificuldades financeiras se agravarem devido à pandemia da COVID-19. O cartão de compras do auxílio, apelidado de Ame Mariana, vai dar um alívio para a família com R$ 750 divididos em três parcelas. O valor pode ser usado em mais de 100 estabelecimentos comerciais cadastrados na cidade e nos distritos. Como retirar o auxílio

18:30 - 14/05/2021 Prefeitura de Mariana cria auxílio emergencial temporário de R$ 250 Centro de Convenções da cidade. Para evitar aglomerações, foi feito um calendário de entrega que inicia nesta segunda-feira (16/8) e contempla pessoas cujo nome começa das letras A a H. De acordo com a prefeitura de Mariana, serão 4.410 beneficiados que poderão retirar o cartão noda cidade. Para evitar aglomerações, foi feito um calendário de entrega que inicia nesta segunda-feira (16/8) e contempla pessoas cujo nome começa das letras A a H.

Já na terça-feira (17/8) será a vez das pessoas com as iniciais dos nomes de I a M e, por fim, na quarta-feira (18/8), da letra N em diante. Em todos os dias, o horário de atendimento será das 8h às 17h.

A prefeitura ressalta que, quem perder a data, perderá o auxílio porque não terá outra data para a retirada do cartão.

Economia aquecida

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, Walber Luiz, a escolha de ofertar os valores para serem gastos dentro dos estabelecimentos comerciais da cidade significa a injeção de quase R$ 3 milhões, de recursos próprios, no comércio do município em 3 meses, que é o tempo de vigência do AME.

“Isso faz parte do Plano de Desenvolvimento do governo municipal para colaborar com a recuperação do comércio local devido aos impactos sofridos por eles em decorrência da pandemia”, afirma.

Segundo o secretário, os valores serão custeados pelo orçamento de benefícios eventuais e emergenciais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, sendo assim, "não afetarão as metas fiscais previstas para o exercício pois há reserva orçamentária".